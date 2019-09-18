Пока футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также брат последнего — Кирилл, уже больше суток находятся на свободе, в тюрьме остается четвёртый фигурант дела, детский тренер по футболу Александр Протасовицкий. Тем временем, прокуратура Москвы проверяет обоснованность наложения на него взысканий в Бутырском СИЗО, сообщила News.ru адвокат заключённого Татьяна Прилипко. 24 сентября будет рассматриваться прошение Протасовицкого об условно-досрочном освобождении, поэтому ему принципиально важно снять наложенные взыскания — это теоретически может повлиять на решение суда. При этом, в случае отказа в УДО, обжаловать его защита не станет, так как апелляцию попросту не успеют рассмотреть до окончания срока заключения.

«Мелкая месть за принципы»

Протасовицкий не был вместе с Кокориным и Мамаевым этапирован в белогородскую колонию, а отправился сидеть в Брянскую область. Его адвокат отмечает, что тренер остался обделён вниманием журналистов, которых чрезвычайно интересовала судьба только футбольных звёзд, которые в итоге получили свободу, а будущее Протасовицкого в этом отношении до сих пор туманно. В течение последнего года о нём почти никто в прессе не воспоминал. Адвокат Татьяна Прилипко удивляется, что Протасовицкий не отбывал наказание с другими фигурантами.

Александр Протасовицкий Сергей Киселев/АГН «Москва»

Она считает, что такое отношение к Протасовицкому — этап в другую колонию, взыскания, неопределённость с УДО — мелкая месть за принципиальную позицию во время следствия.

Ещё на первом допросе ему предлагали дать ложные показания на друзей, в обмен на это обещали перевести в свидетели. Но он отказался, — сказала адвокат.

По её словам, замдиректора ФСИН Валерий Максименко заявлял, что все четверо попадут в одну колонию, в итоге все оказалось иначе. По каким-то причинам Кокорины и Мамаев были этапированы вместе, а их подельник ещё неделю оставался в СИЗО, и в итоге уехал в другой регион.

В следственном изоляторе он получил несколько взысканий, которые теперь могут помешать ему выйти на свободу по УДО. Одно из них за то, что заключённый не расправил якобы постель после подъёма. Второе взыскание было вынесено, когда Протасовицкий находился на этапе. Информация об этих нарушениях почему-то поступила в колонию, когда осуждённый уже находился там несколько месяцев. Протасовицкий, его защита и даже представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) называют эти взыскания сомнительными. Особенно это плохо сочетается с тем, что, как и другие фигуранты дела, тренер получил положительную характеристику ФСИН.

«Они же друзья»

По словам Прилипко, никаких оснований дальше держать Протасовицкого в тюрьме нет, а вменяемые ему нарушения порядка надуманны или вообще сфабрикованы задним числом. По просьбе адвоката ОНК инициирует проверку обоснованности претензий к осуждённому. Вопрос уже изучают сотрудники прокуратуры, при этом время играет против Протасовицкого, так как если надзорное ведомство не закончит проверку к 24 сентября, пользы от этого осужденному уже не будет.

Сергей Киселев/АГН «Москва»

Адвокат рассказала, что её подзащитный знает об освобождении Кокориных и Мамаева и рад за них. Она также надеется, что уже освобождённые футболисты приедут поддержать Протасовицкого на суд 24 сентября.

Думаю, что они приедут в Клинцы. Они же друзья, — полагает она.

В то же время, Прилипко отмечает, что сами по себе взыскания не являются законным основанием для отказа в УДО. В случае же отказа, Протасовицкий будет вынужден просидеть всё назначенные ему судом год и пять месяцев.

Как ранее писал News.ru, в октябре 2018 года стало известно о двух эпизодах драки с участием футболистов и их приятелей. Они устроили потасовку в кафе с чиновником Минпромторга, а также избили водителя ведущей Первого канала.

8 мая 2018 года в Пресненском суде завершилась длившаяся семь месяцев эпопея по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Судья назначила наказание для спортсменов и ещё двоих подсудимых — брата Александра Кирилла, а также детского тренера Александра Протасовицкого. Их обвиняли в побоях и хулиганстве.

Судья зачитывала приговор почти два часа. Братья Кокорины, Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были признаны виновными в побоях и хулиганстве. Действия водителя Соловчука суд квалифицировал как защитную реакцию в ответ на агрессию подсудимых. Однако суд не усмотрел в их действиях сговора, на чём настаивало обвинение.

Назначить Кокорину Кириллу и Кокорину Александру наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому — один год и пять месяцев лишения свободы в колонии общего режима, — озвучила приговор судья. Также судья добавила, что «нет оснований для избрания иной меры кроме лишения свободы». Отягчающим обстоятельством суд назвал то, что преступление совершено группой лиц.