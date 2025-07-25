Хруст и кайф: кабачковые палочки, которые не оставят вас равнодушными

Хрустящие палочки из кабачков — это лёгкая и оригинальная закуска, которую обязательно стоит попробовать в сезон свежих овощей. Готовятся они в духовке без лишнего масла и отлично подойдут как детям, так и взрослым. Снаружи — румяная хрустящая корочка, внутри — нежная и сочная мякоть.
Если вы ищете способ разнообразить ужин или порадовать гостей простой, но эффектной закуской, обязательно приготовьте эти палочки. Они хороши и как гарнир к мясу или рыбе, и как самостоятельное блюдо с соусом.
Почему стоит приготовить?
Кабачковые палочки — это не только вкусно, но и очень бюджетно. Они готовятся всего за час, не требуют дорогих ингредиентов и украсят любой стол. Рекомендуем подавать их горячими прямо из духовки, чтобы корочка осталась хрустящей.
Ингредиенты (на 3 порции)
- Кабачок — 2 шт.
- Панировочные сухари — 3 ст. л.
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль — по вкусу
Как приготовить хрустящие палочки из кабачков
1. Подготовьте кабачки
Молодые кабачки тщательно вымойте, зрелые — очистите от кожицы. Нарежьте брусочками толщиной около 1 см.
2. Приготовьте маринад
Смешайте оливковое масло с измельчённым чесноком и солью. По желанию добавьте любимые травы — чабрец, прованские или копчёную паприку.
3. Замаринуйте кабачки
Сложите брусочки в миску, полейте маринадом и аккуратно перемешайте. Оставьте на 10–15 минут, чтобы пропитались.
4. Панировка
Каждую палочку обваляйте в панировочных сухарях. Разогрейте духовку до 200 °C.
5. Выпеките
Выложите палочки на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком, и выпекайте 30–40 минут до румяной корочки.
6. Подавайте
Горячие хрустящие палочки подавайте сразу — как гарнир или с любимым соусом.
Совет
Чтобы корочка не прилипла к противню, используйте качественный пергамент или коврик. И не бойтесь экспериментировать с травами — это придаст закуске новый вкус.
Эти хрустящие палочки из кабачков — идеальный пример, как из простых сезонных овощей можно сделать эффектное блюдо, которое захочется готовить снова и снова. Попробуйте и убедитесь сами.
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