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25 июля 2025 в 17:08

Хруст и кайф: кабачковые палочки, которые не оставят вас равнодушными

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Хрустящие палочки из кабачков — это лёгкая и оригинальная закуска, которую обязательно стоит попробовать в сезон свежих овощей. Готовятся они в духовке без лишнего масла и отлично подойдут как детям, так и взрослым. Снаружи — румяная хрустящая корочка, внутри — нежная и сочная мякоть.

Если вы ищете способ разнообразить ужин или порадовать гостей простой, но эффектной закуской, обязательно приготовьте эти палочки. Они хороши и как гарнир к мясу или рыбе, и как самостоятельное блюдо с соусом.

Почему стоит приготовить?

Кабачковые палочки — это не только вкусно, но и очень бюджетно. Они готовятся всего за час, не требуют дорогих ингредиентов и украсят любой стол. Рекомендуем подавать их горячими прямо из духовки, чтобы корочка осталась хрустящей.

Ингредиенты (на 3 порции)

  • Кабачок — 2 шт.
  • Панировочные сухари — 3 ст. л.
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Соль — по вкусу

Как приготовить хрустящие палочки из кабачков

1. Подготовьте кабачки

Молодые кабачки тщательно вымойте, зрелые — очистите от кожицы. Нарежьте брусочками толщиной около 1 см.

2. Приготовьте маринад

Смешайте оливковое масло с измельчённым чесноком и солью. По желанию добавьте любимые травы — чабрец, прованские или копчёную паприку.

3. Замаринуйте кабачки

Сложите брусочки в миску, полейте маринадом и аккуратно перемешайте. Оставьте на 10–15 минут, чтобы пропитались.

4. Панировка

Каждую палочку обваляйте в панировочных сухарях. Разогрейте духовку до 200 °C.

5. Выпеките

Выложите палочки на противень, застеленный пергаментом или силиконовым ковриком, и выпекайте 30–40 минут до румяной корочки.

6. Подавайте

Горячие хрустящие палочки подавайте сразу — как гарнир или с любимым соусом.

Совет

Чтобы корочка не прилипла к противню, используйте качественный пергамент или коврик. И не бойтесь экспериментировать с травами — это придаст закуске новый вкус.

Эти хрустящие палочки из кабачков — идеальный пример, как из простых сезонных овощей можно сделать эффектное блюдо, которое захочется готовить снова и снова. Попробуйте и убедитесь сами.

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Валерия Мартынович
В. Мартынович
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