Храмы Подмосковья откроются для прихожан

Губернатор Московской области подписал постановление об ослаблении карантинных мер, введённых из-за распространения коронавируса. 3 июня на территории региона откроются религиозные организации.
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Кроме того, жителям снова разрешат платить за проезд в общественном транспорте банковскими картами, а также откроются салоны красоты.
Как писал NEWS.ru, Воробьёв объявил о новом этапе смягчения ограничений, введённых из-за мировой пандемии коронавируса.
С 6 июня православные храмы должны открыться и в столице.
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