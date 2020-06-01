Храмы Подмосковья откроются для прихожан

https://static.news.ru/photo/5f52d7ca-8a85-11ea-b039-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Губернатор Московской области подписал постановление об ослаблении карантинных мер, введённых из-за распространения коронавируса. 3 июня на территории региона откроются религиозные организации.

Информация об этом опубликована в Telegram-канале главы Подмосковья.

Кроме того, жителям снова разрешат платить за проезд в общественном транспорте банковскими картами, а также откроются салоны красоты.

Как писал NEWS.ru, Воробьёв объявил о новом этапе смягчения ограничений, введённых из-за мировой пандемии коронавируса.

С 6 июня православные храмы должны открыться и в столице.