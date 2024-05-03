HR-специалист объяснил, как государство может помочь студентам с работой HR-специалист Мурадян: государство может финансировать программы стажировок

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Государство может создавать программы стажировок и обучения, что поможет решить проблему отсутствия профессионального опыта у студентов, заявил в разговоре с NEWS.ru HR-специалист Гарри Мурадян. По его словам, государственное участие может приносить пользу и работодателям.

Государство может финансировать и создавать программы стажировок и обучения, которые обеспечат студентам практический опыт в различных отраслях, сотрудничать с работодателями для разработки программ, которые облегчат найм студентов и выпускников. Это может включать налоговые льготы или субсидии для работодателей, которые нанимают студентов и выпускников без опыта, — заявил Мурадян.

Мурадян также рассказывал, как не попасть в замкнутый круг «нет опыта — нет работы». Он посоветовал приобретать опыт помимо обычной работы и расширять сеть контактов. В качестве примера эксперт рекомендовал стажировки и подработки, волонтерскую деятельность в организациях, связанных с желаемой областью, а также создавать собственные проекты.

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