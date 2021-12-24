«Хорошо бы удержаться выше 140 млн»: демограф о словах Путина про население

↵Россия сможет остановить сокращение населения в ближайшие 10–15 лет, если власти примут «все меры и экономика пойдёт в гору», рассказал NEWS.ru демограф Алексей Ракша. Он отметил, что в указанный период «лишь бы удержаться на уровне не ниже 140 млн человек», не говоря уже о 150 млн. Последнее, подчеркнул эксперт, — задача будущих десятилетий. Таким образом он прокомментировал заявление президента РФ Владимира Путина во время ежегодной пресс-конференции: лидер отметил, что 146 млн человек для «огромной территории» — совершенно недостаточно. Спикер также посоветовал увеличить расходы на здравоохранение в два раза и маткапитал.

Миллион рублей на второго ребёнка, 1,5 млн рублей — на третьего и последующих, увеличить расходы на здравоохранение в два раза. Поднимать акцизы на крепкий алкоголь и табак быстрее, чем растёт инфляция. Жесточайшим образом пресечь самогоноварение и контрабанду крепкого алкоголя и сигарет. И конечно — борьба с COVID, поголовная вакцинация, включая детей и подростков, закупить иностранные вакцины и перестать рисовать статистику оперштаба, — заявил Ракша.

В России в 2021 году сократилась продолжительность жизни из-за пандемии коронавируса, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках ежегодной большой пресс-конференции. По словам Путина, в связи с этим обострилась одна из важнейших проблем в сфере демографии — нехватка рабочих рук.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал высокий уровень смертности от коронавируса в России трагедией. По его словам, это больше всего гнетёт Путина и всех, кто работает в правительственном штабе. Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что массовые мероприятия без каких-либо мер безопасности от COVID-19 с участием главы государства были сведены к нулю.