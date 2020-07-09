Ходатайство об аресте Фургала в суд не поступило

https://static.news.ru/photo/aef20050-c1fb-11ea-bbd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Басманном суде Москвы заявили, что ходатайство об аресте в отношении губернатора Хабаровского края Сергея Фургала не поступило. Фургала задержали 9 июля по подозрению в организации убийств ряда предпринимателей в 2004–2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.

Материал в суд не поступил, — сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

Она уточнила, что поскольку рабочий день уже завершён, следствие сможет обратиться в суд с ходатайством в пятницу, 10 июля.

Как писал NEWS.ru, пресс-секретарь губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко, комментируя задержание своего начальника, отметила, что всё произошло внезапно и ничего не предвещало беды. Фургал и Томченско общались накануне. Нареканий к работе губернатора никогда не было. Само задержание очень удивило женщину.

Глава Хабаровского края подозревается в организации убийств предпринимателей Романа Сандалова, Евгения Зори и Олега Булатова. Олег Булатов был партнёром Сергея Фургала по бизнесу. Они были совладельцами ООО «ВЭС-маркетинг» (ликвидировано в 2006 году).