Хирург подробно рассказала, реально ли восстановить форму сломанного носа Пластический хирург Блинова: сломанный нос реально восстановить в течение года

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Восстановить прежнюю форму сломанного носа, учитывая реабилитационный период, реально в течение года, рассказала NEWS.ru пластический хирург Виктория Блинова. По ее словам, подобная травма достаточно распространена — с ней могут столкнуться не только профессиональные спортсмены, но и «рядовые» граждане. Эксперт добавила, что самостоятельно отличить обычный ушиб от перелома сложно из-за отечности.

Необходимо при первой же возможности обратиться к врачу, так как травмы носа влекут за собой серьезные проблемы с дыханием и обонянием. Если же сломанный нос без медицинской помощи самостоятельно сросся неправильно, то деформацию устраняют хирургически в 80% с лишним случаев травм и переломов, даже полученных несколько лет назад, — подчеркнула Блинова.

По ее словам, риносептопластика — это не только эстетика, но и жизненно важная операция, дающая «именно свободу дыхания, пропадающую из-за искривленной перегородки». С помощью данной операции можно восстановить нос как снаружи, так и внутри, отметила Блинова.

Медик добавила, что подготовка к хирургическому вмешательству включает в себя: общий и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, анализы на TORCH-инфекции, также пациент проходит компьютерную томографию, именно КТ позволит хирургу сформировать определить объем работ и подобрать соответствующее оборудование.

Мы должны понимать, что перегородка является одной из опорных структур носа. Поэтому полностью удалить ее искривленную часть мы не сможем. Нам придется либо ее заменить, либо выполнить определенные манипуляции, которые позволят сохранить перегородку в необходимом объеме и улучшить дыхание. Наркоз при риносептопластике общий, продолжительность — около двух часов, — заявила Блинова.

Она отметила, что срок реабилитации зависит от корректности исполнения пациентом послеоперационных рекомендаций — ему необходимо носить гипсовую лангету в течение минимум 10 дней, срок определяет врач. Блинова напомнила, что конечный результат ринопластики станет виден спустя год после операции.

В течение этого времени нос может то радовать, то огорчать вас. Отек может быть как ассиметричным, так и до последнего локализоваться на кончике носа. Это касается и наружного дыхания. Несколько месяцев может сохраняться «подзабитое» ощущение заложенного носа. Это говорит о том, что отек распространился и на слизистую носа. Но все неприятные ощущения также нивелируются в течение года, — отметила Блинова.

Ранее косметолог Екатерина Анчикова в разговоре с NEWS.ru назвала беременность, лактацию, онкологические заболевания, острые инфекции, а также непереносимость компонентов препарата с ботулотоксином абсолютными противопоказаниями к введению ботокса. Эксперт также добавила в список обострение тяжелых соматических недугов.

К относительным противопоказаниям специалист в области аппаратной косметологии LNC отнесла прием антибактериальных, противовоспалительных, антикоагуляционных препаратов (гепарин, варфарин), нестероидных средств (ацетилсалициловая кислота, ибупрофен), наличие на коже лица признаков воспаления.