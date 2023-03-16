Хирург рассказала, чем закончилось для 12-летней москвички поедание волос Хирург Ромашкина: в Москве из желудка 12-летней девочки вытащили 600-граммовый комок волос

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Медики удалили из желудка 12-летней жительницы Московского региона 13-сантиметровый комок волос, ниток и остатков непереваренной пищи, рассказала NEWS.ru заведующая отделением детской хирургии Подольской больницы Римма Ромашкина. Врач отметила, что пациентка на протяжении длительного времени ела свои волосы, что стало причиной образования трихобезоара.

Во время обследования верхней части живота ребенка прощупывалось уплотнение большого размера. В результате эндоскопического исследования в желудке девочки был обнаружен 13-сантиметровый свалявшийся комок из волос, ниток и остатков непереваренной пищи весом в 600 граммов. Он занимал 2/3 желудка и уходил в двенадцатиперстную кишку, — рассказала заведующая отделением детской хирургии Подольской больницы Римма Ромашкина.

Собеседница подчеркнула, что девочку было решено перевезти из Подольска в Москву и прооперировать в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте (МОНИКИ) им. Владимирского. Она добавила, что процедура длилась полтора часа и прошла успешно, теперь ребенка ждут реабилитация и возможное лечение у психотерапевта.

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