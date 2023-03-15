Появились подробности смерти школьницы на уроке физкультуры Умершей на уроке физкультуры девочке стало плохо во время бега змейкой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Семикласснице, скончавшейся на уроке физкультуры в Санкт-Петербурге, стало плохо во время бега змейкой, сообщает Telegram-канал Mash на Мойке. По данным канала, во время упражнения девочка отошла в сторону, схватилась за поручни и упала на пол.

Mash на Мойке пишет, что ученице сразу вызвали школьного врача и скорую помощь, но медики не смогли реанимировать девочку. Погибшая была старшей дочерью в семье, училась на пятерки и не конфликтовала с учителями и одноклассниками, отмечается в сообщении канала.

Ранее стало известно, что девочке диагностировали функциональный сердечный шум, но от занятий спортом не освободили.

В феврале учащийся 11-го класса одной из гимназий в Тюмени умер во время урока физкультуры. Причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность. Во время бега молодой человек внезапно остановился, присел и упал.

В городском департаменте образования отметили, что учащийся входил в основную группу здоровья, занимался спортом и регулярно проходил медосмотр. Перед уроком он на самочувствие не жаловался.