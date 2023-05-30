Хирург рассказал, во что винный алкоголизм превращает органы человека Хирург Умнов предупредил, что винный алкоголизм приводит к разрыву стенок органов

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Чрезмерное употребление вина может привести к разрыву стенок органов, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. По его словам, это связано с тем, что алкоголь становится причиной отмирания клеток, на месте которых формируются рубцы и жировая ткань.

Постоянное употребление вина приводит к отмиранию клеток печени. Вместо клеток печени начинают формироваться рубцы и жировая ткань. Структура органа полностью меняется, сосуды начинают сжиматься, формируются застои и тромбы, что может приводить к разрыву стенок органов, — объяснил Умнов.

Он добавил, что внутреннее кровотечение — наиболее частая причина смерти больных циррозом печени. При этом, по словам Умнова, еще до этого возможны серьезные проблемы из-за интоксикации организма, которая развивается на фоне неспособности печени полностью справляться со своими основными функциями.

Хирург также отметил, что на фоне употребления вина могут возникнуть пиелонефрит и камни в почках, поскольку почки вынуждены работать с повышенной интенсивностью. Кроме того, вино является мочегонным средством, отметил Умнов.

В красном вине содержатся вещества, способные спровоцировать появление головных болей. Вино является мочегонным средством, которое способствует обезвоживанию, что также может привести к головным болям, таким, которые, например, возникают при похмелье, — пояснил врач.

Кроме того, чрезмерное употребление вина оказывает разрушительное воздействие на клеточные процессы, которые отвечают за создание костной ткани, добавил хирург. По словам Умнова, длительное употребление спиртных напитков в больших количествах увеличивает частоту переломов.

Врач обратил также внимание на то, что ткани головного мозга под воздействием вина начинают отмирать. Умнов отметил, что в комплексе с никотином алкоголь провоцирует кислородное голодание клеток и их еще более быструю гибель. У алкоголиков формируются отеки и рубцы на коре головного мозга, из-за чего качество его работы существенно ухудшается, подчеркнул хирург.

Ранее Умнов назвал шампанское «убийцей с салютом», вызывающим привыкание и аллергии. Он подчеркнул, что алкоголь пагубно действует на мозговую деятельность, память и эмоциональное состояние.