Хирург рассказал, почему шампанское стало «убийцей с салютом» Хирург Умнов назвал шампанское «убийцей с салютом», вызывающим привыкание и аллергии

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Шампанское является «убийцей с салютом», поскольку люди ошибочно считают его «легким», забывая о риске привыкания и аллергий, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. Медик подчеркнул, что увлекаться напитком не следует.

Шампанское — «убийца с салютом». Оно привлекательно из-за кажущейся лёгкости и вызывает привыкание. Поэтому увлекаться этим напитком не нужно, — подчеркнул врач.

Умнов напомнил, что шампанское противопоказано беременным и кормящим матерям. Кроме того, употребление алкоголя в период беременности может повлиять и на ребенка, что чревато мертворождением или появлением аномалий. Кроме того, шампанское как алкоголь пагубно действует на мозговую деятельность, память и эмоциональное состояние.

Особенно вредно оно для подростков. Нейроны в мозгу, отвечающие за нормальное функционирование ребенка, погибают под действием этилового спирта. В результате происходит снижение интеллектуальных способностей, а частое употребление напитка может вызвать психологические расстройства, — сказал Умнов.

Кроме того, опасны возможные аллергические реакции на компоненты алкогольного напитка, отметил хирург. Умнов отметил, что главная проблема современного шампанского заключается в его неправильном производстве. Дешевый вид этого напитка делают из некачественного сырья с добавлением химических ингредиентов (красителей, подсластителей, усилителей запаха) для улучшения вкуса, объяснил врач. В результате человеку хочется выпить больше и в некоторых случаях может возникнуть настоящая интоксикация организма, подытожил Умнов.

Ранее хирург рассказал, что пивной алкоголизм развивается в три-четыре раза быстрее водочного, и если пристраститься к пиву в молодом возрасте, то к 30 годам человек получит серьезные, смертельно опасные проблемы со здоровьем.