Россиянкам назвали напиток, который лишит их возможности стать матерью Хирург Умнов: злоупотребление вином грозит женщинам выкидышами и бесплодием

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Хирург Александр Умнов рассказал NEWS.ru, что злоупотребление вином грозит женщинам бесплодием, выкидышами, невынашиванием плода на поздних сроках беременности, а также полным прекращением менструального цикла. Медик добавил, что данный напиток пагубно влияет на все внутренние органы.

У женщин злоупотребление вином ухудшает работу всех внутренних органов, в том числе и репродуктивной системы. Происходит жировое перерождение яичников, увеличивается риск выкидышей, невынашивания плода на поздних сроках беременности. Снижается фертильность, нарушается или полностью прекращается менструальный цикл, развиваются ранний климакс и бесплодие, — подчеркнул врач.

Кроме того, чрезмерное употребление вина оказывает разрушительное воздействие на клеточные процессы, которые отвечают за создание костной ткани, добавил хирург. По словам Умнова, длительное употребление спиртных напитков в больших количествах увеличивает частоту переломов.

Врач обратил также внимание на то, что ткани головного мозга под воздействием вина начинают отмирать. Умнов отметил, что в комплексе с никотином алкоголь провоцирует кислородное голодание клеток и их еще более быструю гибель. У алкоголиков формируются отеки и рубцы на коре головного мозга, из-за чего качество его работы существенно ухудшается, подчеркнул хирург.

Ранее Умнов назвал шампанское «убийцей с салютом», вызывающим привыкание и аллергии. Он подчеркнул, что алкоголь пагубно действует на мозговую деятельность, память и эмоциональное состояние.