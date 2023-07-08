Хирург рассказал, чем нельзя закусывать водку Хирург Умнов заявил, что водку нельзя закусывать жареными и острыми блюдами

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Водку нельзя закусывать тяжелой пищей, в том числе жареными или острыми блюдами, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. Медик объяснил, что в этом случае печень и поджелудочная железа получают «двойной удар». По его словам, такие продукты длительное время остаются в желудке, а впитавшийся в них алкоголь все равно попадет в организм, но позже.

Не закусывайте алкоголь тяжелой пищей, она длительное время остается в желудке, а впитавшийся в нее алкоголь позже так же ударит по организму. Не употребляйте с алкоголем жирные, жареные, острые блюда — это «двойной удар» по поджелудочной железе и печени, они вряд ли способны справиться с таким объемом шлаков. Чтобы сгладить мочегонный эффект водки, пейте достаточное количество жидкости без газа, — добавил эксперт.

Медик ранее подчеркнул, что перед застольем с употреблением водки лучше частично наполнить желудок, снижая риск быстрого опьянения и отравления. Врач отметил, что из продуктов подойдут два вареных яйца, немного рисовой каши и «хороший кусок сливочного масла». Он также посоветовал пить залпом.

Собеседник также заявил, что вред от водки можно уменьшить за счет употребления продуктов, богатых йодом и витамином B6. Медик добавил, что йод стимулирует выработку щитовидной железой гормонов, отвечающих за расщепление продуктов распада алкоголя.

Медик посоветовал непосредственно перед трапезой принять препараты — ферменты поджелудочной железы для разгрузки ЖКТ, а также янтарную кислоту, ускоряющую метаболизм алкоголя. Умнов отметил, что перед этим нужно проконсультироваться с врачом.