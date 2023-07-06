Хирург назвал химические элементы и витамины, уменьшающие вред от водки Хирург Умнов: вред от водки можно уменьшить, принимая перед застольем йод и витамин B6

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вред от водки можно уменьшить за счет употребления продуктов, богатых йодом и витамином B6, заявил в разговоре с NEWS.ru хирург Александр Умнов. Медик добавил, что йод стимулирует выработку щитовидной железой гормонов, отвечающих за расщепление продуктов распада алкоголя.

Главный совет — не пить! Но если не удается увернуться от застолья, можно дать несколько советов. Употребляйте за несколько дней продукты, богатые йодом. Он стимулирует выработку щитовидной железой гормонов, которые способствуют расщеплению продуктов распада алкоголя. За сутки до праздника примите витамин В6, активирующий фермент алкогольдегидрогеназу, разрушающий спирт, — подчеркнул Умнов.

Собеседник также посоветовал непосредственно перед трапезой принять препараты-ферменты поджелудочной железы для разгрузки ЖКТ, а также янтарную кислоту, ускоряющую метаболизм алкоголя. Умнов отметил, что перед этим нужно проконсультироваться с врачом.

Для улучшения работы печени допускается прием 2,5 таблетки глутаргина по 750 мг — вещество предупреждает снижение выработки алкогольдегидрогеназы. Выведению вредных веществ также поможет прием активированного угля. Но перед употреблением любого препарата лучше проконсультироваться с врачом, — подытожил Умнов.

Ранее Умнов рассказал, что самостоятельно алкоголик с водочной зависимостью справиться в большинстве случаев не может, необходимо лечение, состоящее из нескольких этапов. Он подчеркнул, что самый эффективный способ избавить пациента от вредной привычки — выработать у него отвращение к употреблению данного напитка.