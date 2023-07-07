Хирург назвал продукты питания, замедляющие опьянение от водки Хирург Умнов: опьянение от водки замедляют вареные яйца или кусок сливочного масла

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Перед застольем с употреблением водки лучше частично наполнить желудок, снижая риск быстрого опьянения и отравления, рассказал NEWS.ru хирург Александр Умнов. Врач отметил, что из продуктов подойдут два вареных яйца, немного рисовой каши и «хороший кусок сливочного масла». Он также посоветовал пить залпом.

Хороший вариант — немного рисовой каши, пара вареных яиц и хороший кусок сливочного масла. Рис — это сорбент, а жирное сливочное масло препятствует быстрому всасыванию алкоголя через стенки желудка. В ходе застолья не смешивайте напитки, так как печень не успевает переработать разные токсины. Пейте залпом — в ЖКТ спирт впитывается гораздо меньше, чем в полости рта, — добавил Умнов.

Собеседник также заявил NEWS.ru, что вред от водки можно уменьшить за счет употребления продуктов, богатых йодом и витамином B6. Медик добавил, что йод стимулирует выработку щитовидной железой гормонов, отвечающих за расщепление продуктов распада алкоголя.

Медик посоветовал непосредственно перед трапезой принять препараты-ферменты поджелудочной железы для разгрузки ЖКТ, а также янтарную кислоту, ускоряющую метаболизм алкоголя. Умнов отметил, что перед этим нужно проконсультироваться с врачом.

Ранее Умнов рассказывал, что самостоятельно алкоголик с водочной зависимостью справиться в большинстве случаев не может, необходимо лечение, состоящее из нескольких этапов. Он подчеркнул, что самый эффективный способ избавить пациента от вредной привычки — выработать у него отвращение к употреблению данного напитка.