Хирург предупредил об опасной причине кровотечения из носа Хирург Айрапетян: носовое кровотечение может возникать из-за опухоли

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Носовые кровотечения могут оказаться симптомом опухоли, рассказал в беседе с Lenta.ru пластический хирург Арташес Айрапетян. Еще одним неочевидным и опасным фактором, провоцирующим кровотечение, он назвал несвертываемость крови.

Случается, что кровотечение является симптомом опухоли, высокого давления или возникает после серьезной травмы. В редких случаях его может спровоцировать пониженная свертываемость крови на фоне заболеваний печени, почек, хронического употребление алкоголя, а также болезни сердца, — пояснил врач.

Наиболее распространенной причиной носовых кровотечений хирург назвал лопнувшие сосуды из-за повреждения слизистой, аллергии, частого сморкания, продолжительного использования сосудосуживающих капель и спреев, а также воспаления. В таких случаях проблему можно решить самостоятельно. Для этого нужно слегка наклониться вперед, а не назад, как принято считать, и аккуратно зажать ноздри.

Поводом для беспокойства должно стать длительное кровотечение, которое не удается остановить. Также опасным признаком является вкус крови во рту, он появляется при задних носовых кровотечениях из крупных кровеносных сосудов. В этом случае необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. Также врача необходимо посетить при частых и долго не прекращающихся кровотечениях из носа, добавил хирург.

Ранее гастроэнтеролог Никита Харлов рассказал, что металлический привкус во рту может появиться в том числе из-за кровотечения в пищеводе или язвы желудка. По его словам, также вкус железа возникает из-за сильного кашля с кровью.