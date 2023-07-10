Хирург оценил шансы на восстановление сына Ефремова после операции на мозге Нейрохирург Тома: у организма сына Ефремова большой запас прочности

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Николай Ефремов

Трепанация черепа, которую провели выпавшему из окна сыну актера Михаила Ефремова Николаю, говорит о том, что запас прочности у его организма большой, рассказал NEWS.ru нейрохирург, кандидат медицинских наук Александр Тома. По его словам, последствия, влияющие на состояние здоровья, обычно возникают не из-за самой операции, а от того, насколько сильно ранее пострадал мозг.

Перенесенная операция и трепанация черепа говорит о том, что запас прочности у организма большой, и врачи делают все возможное. Обычно трепанацию проводят в качестве экстренной и реанимационной помощи, когда нужна декомпрессия головного мозга — то есть устранение сдавливания из-за оттека. Последствия вытекают не из самой трепанации, а насколько сильно пострадал головной мозг. Сама операция не несет осложнений, после нее можно просто сделать пластику, — сказал Тома.

Ефремов выпал из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве 30 июня. Его доставили в больницу с тяжелой сочетанной травмой, диагностировали переломы таза и правого бедра и провели операцию, так как была вероятность повреждения внутренних органов.

10 июля Telegram-канал SHOT сообщил, что выпавшему из окна сыну актера Михаила Ефремова Николаю вскрыли череп. По информации канала, врачи обнаружили уплотнение на месте ушиба, на фоне которого у актера развился отек мозга. SHOT пишет, что у мужчины начала скапливаться лишняя жидкость, которая нарушала поступление кислорода. В итоге врачи сделали трепанацию черепа и поставили проточно-промывную систему для очистки раны.