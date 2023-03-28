Хирург назвала способ избавиться от зависимости от капель для носа Врач Гончарова: избавиться от зависимости от капель для носа поможет вазотомия

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Преодолеть зависимость от сосудосуживающих капель для носа можно с помощью гормональных спреев или операции, рассказала NEWS.ru пластический хирург Иляна Гончарова. Она уточнила, что оперативное вмешательство поможет любому пациенту вне зависимости от состояния перегородки.

В случае если с перегородкой и формой носа все в порядке, можно попробовать избавиться от зависимости с помощью гормональных спреев или провести небольшую операцию — вазотомию. Если же есть искривление перегородки и нарушение формы носа, то здесь поможет только комплексная операция — риносептопластика с вазотомией, — сказала хирург.

Она объяснила, что выпрямление всех анатомических структур и уменьшение объемов носовых раковин позволяет дышать носом в полном объеме и избавиться от зависимости от капель.

Ранее Гончарова объяснила, что при долгом применении капель сосуды в полости носа перестают самостоятельно регулироваться и возникает отек. Чем дольше человек находится в зависимости от капель, тем сложнее дышать без их приема. Еще хуже, если у человека при этом искривлена носовая перегородка или сломан нос — пространства в полости носа и так недостаточно для полноценного дыхания.