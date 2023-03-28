Хирург назвала причину зависимости здоровых людей от носовых капель Врач Гончарова: из-за длительного приема капель для носа сосуды начинают «лениться»

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Сосудосужающие капли для носа хорошо работают во время насморка на фоне ОРВИ, но не стоит затягивать с их приемом, когда организм сам начинает справляться с воспалительным процессом, заявила в комментарии NEWS.ru пластический хирург Иляна Гончарова. В противном случае сосуды в полости носа перестают самостоятельно регулироваться.

На фоне насморка эти капли необходимы, но если продолжить их использовать и после него, то возникает зависимость. В норме носовые раковины сокращаются самостоятельно, когда проходит насморк. Но получая очередную дозу препарата, они привыкают к нему, и не хотят сокращаться — экономят энергию, — объясняет врач.

Чем дольше человек находится в зависимости от капель, тем хуже ему дышать без их приема. Отек носовых раковин со временем становится все более выраженным. Еще хуже, если у человека при этом искривлена носовая перегородка или сломан нос — пространства в полости носа и так недостаточно для полноценного дыхания.

Ранее отоларинголог Алексей Кошелев рассказал, что для лечения зависимости от сосудосужающих капель пациентам назначают стероидные спреи. Если эти препараты не помогают, то решается вопрос о хирургическом вмешательстве.