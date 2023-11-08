Хирург назвал вредную привычку, угрожающую женщинам выкидышами Хирург Умнов: курение повышает риски возникновения мутации плода и выкидыша

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Курение вызывает мутации в яйцеклетке, нарушает питание плода из-за спазмов сосудов, снабжающих кровью матку, особенно капилляров, рассказал NEWS.ru преподаватель медфакультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов. Он отметил, что данная вредная привычка также затрудняет наступление беременности.

Курение также вызывает мутации в яйцеклетке, из-за чего усложняется наступление беременности. Кроме того, никотин вызывает спазм сосудов, снабжающих кровью матку, особенно капилляров, из-за чего плод не получает необходимых питательных веществ, что может приводить к выкидышам, — подчеркнул Умнов.

Медик добавил, что одной из причин женского бесплодия и рождения детей с тяжелыми патологиями также является употребление алкоголя. По его словам, спиртные напитки нарушают гормональный баланс в организме, из-за чего в матке происходит изменение эндометрия. Это, в свою очередь, влияет на способность женщины вынашивать ребенка.

Кроме прочего, этиловый спирт повреждает яйцеклетку, добавил специалист. Беременность в этом случае может не наступить вовсе.

Ранее врач-терапевт Андрей Кондрахин заявил, что беременность может спровоцировать летальный исход из-за сердечных нарушений. Он призвал женщин следить за своим здоровьем во время соответствующего положения, которое может усугубить уже имеющиеся патологии.