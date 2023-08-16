Химик рассказал, как можно использовать водку в быту Химик Васильев: водка хорошо растворяет жир и дезинфицирует поверхности

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Водку в быту можно использовать в качестве дезинфицирующего средства, а также жирорастворителя, рассказал NEWS.ru завкафедрой теоретической и прикладной химии факультета естественных наук Госуниверситета просвещения Николай Васильев. Он отметил, что крепкий алкоголь в ряде случаев станет альтернативой хлорке, хлоргексидину или мирамистину.

Водка удалит с поверхностей небольшие жирные загрязнения. Для мойки, плиты или сковороды, конечно, не подойдет — тут нужны спецсредства. Но маленькие пятна хорошо удаляются, так как жиры прекрасно растворяется в органических веществах, а в водке 40%, остальное – вода, — отметил Васильев.

Собеседник отметил, что водкой можно обезжирить поверхность перед покраской, но после обработки спиртным ее лучше хорошо высушить. Он добавил, что водкой также можно помыть руки.

Водку можно стерилизовать поверхность, убрать лишний микробный фон относительно безвредным способом, не используя дезинфицирующие препараты вроде хлорки, мирамистина, хлоргексидина. Учтите, что в водку, в крайне малых концентрациях, добавляют соли и сахар для улучшения вкуса, поэтому она может оставить след на поверхности после обработки, — отметил химик.

Эксперт напомнил, что водка не может разъесть то или иное покрытие: большинство полированных поверхностей устойчивы к спиртовому раствору такой крепости, в том числе современные, сделанные с применением устойчивых полимеров.

Но если вы решили протереть старую полировку или старую лакированную поверхность, будьте осторожны и попробуйте сначала сделать это в каком-либо незаметном месте. А вообще в случаях со старой мебелью лучше использовать полироль с добавкой скипидара. Он точно не повредит поверхность, — подытожил Васильев.

Ранее хирург Александр Умнов рассказывал NEWS.ru, что самостоятельно алкоголик с водочной зависимостью справиться в большинстве случаев не может, необходимо лечение, состоящее из нескольких этапов. Он подчеркнул, что самый эффективный способ избавить пациента от вредной привычки — выработать у него отвращение к употреблению данного напитка.