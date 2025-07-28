«Хакеры могут быть где угодно»: в РФ призвали к ответу на взлом «Аэрофлота»

«Хакеры могут быть где угодно»: в РФ призвали к ответу на взлом «Аэрофлота» Политолог Перенджиев: надо провести разведку перед ответом на взлом «Аэрофлота»

Ответные действия на хакерскую атаку на российскую компанию «Аэрофлот» необходимо предпринимать лишь после того, как будет проведена разведка и установлены заказчики, заявил NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, хакеры могут действовать рассредоточенно, используя сложные сети, что усложняет идентификацию источника угрозы.

Прежде чем ответить на взлом «Аэрофлота», надо установить точную цель, выяснить, кто за этим стоит. Надо разведку делать. Хакеры могут сидеть где угодно, в жилом доме. Что, будем по жилому дому бить? Конечно, не будем. Они могут сидеть необязательно все вместе, они могут быть просто связаны одной системой. Отвечать надо, но не сразу и не быстро. Сначала надо разобраться, откуда исходит угроза. Надо разобраться, украинские ли это хакеры. Я бы рассмотрел такую гипотезу, что часть из них может находиться в РФ, — высказался Перенджиев.

Он также призвал активизировать оперативно-разыскную работу. По его словам, она должна быть осуществлена с привлечением специалистов по кибербезопасности.

Чтобы ответить на взлом «Аэрофлота», нужно больше оперативно-разыскной внутренней работы. Здесь специалисты должны трудиться, которые понимают, как работает эта система проникновения и ударов по электронным системам. Но все-таки это, как говорится, уже попытка найти виновных, — резюмировал Перенджиев.

Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что хуситские хакеры могут помочь России ответить на хакерскую атаку на «Аэрофлот». По его словам, кибератака на авиакомпанию является частью гибридной войны, направленной против критической инфраструктуры РФ.