Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
28 июля 2025 в 18:21

«Хакеры могут быть где угодно»: в РФ призвали к ответу на взлом «Аэрофлота»

Политолог Перенджиев: надо провести разведку перед ответом на взлом «Аэрофлота»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ответные действия на хакерскую атаку на российскую компанию «Аэрофлот» необходимо предпринимать лишь после того, как будет проведена разведка и установлены заказчики, заявил NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. По его словам, хакеры могут действовать рассредоточенно, используя сложные сети, что усложняет идентификацию источника угрозы.

Прежде чем ответить на взлом «Аэрофлота», надо установить точную цель, выяснить, кто за этим стоит. Надо разведку делать. Хакеры могут сидеть где угодно, в жилом доме. Что, будем по жилому дому бить? Конечно, не будем. Они могут сидеть необязательно все вместе, они могут быть просто связаны одной системой. Отвечать надо, но не сразу и не быстро. Сначала надо разобраться, откуда исходит угроза. Надо разобраться, украинские ли это хакеры. Я бы рассмотрел такую гипотезу, что часть из них может находиться в РФ, — высказался Перенджиев.

Он также призвал активизировать оперативно-разыскную работу. По его словам, она должна быть осуществлена с привлечением специалистов по кибербезопасности.

Чтобы ответить на взлом «Аэрофлота», нужно больше оперативно-разыскной внутренней работы. Здесь специалисты должны трудиться, которые понимают, как работает эта система проникновения и ударов по электронным системам. Но все-таки это, как говорится, уже попытка найти виновных, — резюмировал Перенджиев.

Ранее председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что хуситские хакеры могут помочь России ответить на хакерскую атаку на «Аэрофлот». По его словам, кибератака на авиакомпанию является частью гибридной войны, направленной против критической инфраструктуры РФ.

хакеры
Украина
Аэрофлот
авиакомпании
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Мария Зеленина
М. Зеленина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Женщина пыталась пронести черепах в аэропорт в необычном месте
«Подыгрывает Путину»: сенатор объяснил новый ультиматум Трампа по Украине
Петербургский автозавод приостановил работу
Отец случайно проехался по автокреслу с младенцем
На концерте в Москве прозвучала флейта Николая II
Представитель Росавиации прибыл в Шереметьево
В Китае рассказали о жестком ответе Путина на провокации Германии
Назван возможный виновник взрыва в саратовской многоэтажке
Власти раскрыли размер компенсаций из-за ЧП в Астрахани
«Ты же не хочешь быть причиной скандала»: дядя годами насиловал племянницу
Россиянку осудили за попытку продать младенца
В Москве сносят памятник швейцарского скульптора. Фото демонтажа «глины»
В России «упала» популярная игровая платформа
Режиссер Джеймс Кэмерон обрадовал поклонников франшизы «Аватар»
Шаталина раскрыла причину ухода от сестер Авериных
«Имеет большое значение»: Слуцкий призвал запретить в России аборты
Академик РАН назвал необычный способ подхватить ботулизм
В Астрахани ввели режим ЧС муниципального уровня после обрушения дома
Дикие ливни и холодрыга до +10? Погода в Москве в начале августа: что ждать
Как организовать переезд в другой город без стресса
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля
Регионы

Падение Красноармейска и массовое дезертирство: новости СВО к утру 27 июля

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.