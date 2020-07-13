Губернатор Петербурга назвал причину роста заболеваемости коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b3c6733c-c529-11ea-a958-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наметившийся рост заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге связан с игнорированием людьми рекомендаций Роспотребнадзора. Об этом заявил губернатор Александр Беглов.

Число заболевших растёт. Пусть и немного. К сожалению, это связано с беспечностью некоторых горожан, которые не соблюдают рекомендации Роспотребнадзора, — цитирует главу города «Интерфакс Северо-Запад».

По его словам, на прошлой неделе ежедневно госпитализировали по 250-300 заразившихся коронавирусной инфекцией, но в больницах постепенно освобождаются места. Беглов напомнил жителям города о необходимости носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию. Он подчеркнул, что борьба с COVID-19 — это взаимная ответственность и солидарность.

В начале июня заболеваемость коронавирусом в Санкт-Петербурге стремительно пошла на спад, к середине месяца достигла 220-230 случаев в сутки. На этом показателе заболеваемость продержалась примерно две недели. Однако в конце месяца начался рост.

Губернатор добавил, что две недели назад официально открылись для петербуржцев парки, согласовали работу парикмахерских. К обычному графику работы с 13 июля возвращается метрополитен. Начиная с этой недели разрешена работа бань, парикмахерских и салонов красоты. Также разрешены тренировки в помещениях физкультурно-спортивных организаций. Сняты ограничения на социальные услуги. За ними теперь можно обращаться в Центры социальной защиты населения и в стационары, уточняет РИА Новости.

Беглов подчеркнул, что в Петербурге уже работают летние веранды кафе и ресторанов, но возвращение их в обычный режим работы по требованию Роспотребнадзора пока пришлось отложить. Он отметил, что власти Северной столицы обязаны готовиться к самому сложному эпидемическому сценарию. Поэтому продолжается работа по модернизации городского здравоохранения, формируется круг стационаров, которые оперативно могут быть переформатированы под инфекционные клиники.

По данным на 13 июля, медики выявили 6537 новых случаев COVID-19 в РФ за последние сутки в 84 субъектах. Из них 1674 человека (25,6%) переносят болезнь без клинических симптомов. Больше всего инфицированных выявлено в Москве (+672 за сутки), Санкт-Петербурге (+291 за сутки), Ханты-Мансийском АО (+270 за сутки).

Всего от коронавирусной инфекции нового типа в РФ скончались 11 439 человек, из них 104 умерли за минувшие 24 часа. За последние сутки вылечились от COVID-19 2960 граждан. Общее число исцелившихся достигло 504 021.

За всё время пандемии в мире COVID-19 заразились 12 910 357 человек. Погибли от инфекции — 569 128. Выздоровели — 7 116 957. Лидерами по числу пациентов являются США (3 304 942 инфицированных, 1 006 326 выздоровевших, 135 205 умерших), Бразилия (1 864 681 заболели, 72 100 погибли, 1 264 843 поправились), Индия (878 254 пациента, 553 471 исцелились, 23 174 скончались). Россия — на четвёртом месте, писал NEWS.ru.