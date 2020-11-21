Губернатор Камчатского края вылечился после заражения COVID-19

https://static.news.ru/photo/e51241b2-2d4f-11eb-88ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Basargina Yana/wikipedia.org

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов вылечился после заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом на своей официальной странице в социальной сети сам политик сообщил в понедельник, 23 ноября.

Солодов узнал о заражении 12 дней назад. Губернатор, получив положительный тест на коронавирус, сразу же ушёл на самоизоляцию и начал работать в дистанционном формате.

Политик две недели провёл на карантине. В конце прошлой недели он получил результаты очередного теста на COVID-19, которые оказались отрицательными.

Сегодня, соблюдая все меры предосторожности, вернулся в рабочий график после двух недель карантина. К счастью, заболевание проходило в лёгкой форме, что позволило не выключаться из ритма, но всё равно рад вернуться в рабочий кабинет к интенсивным личным встречам, — написал Солодов в Instagram.

Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой заразившийся коронавирусом губернатор Владимирской области Владимир Сипягин находится на лечении в одной из московских клиник, где платит по 100 тысяч рублей за каждый день пребывания.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что не видит связи между лечением Сипягина в Москве и обеспечением лечения от коронавируса граждан в его области. Он подчеркнул, что человек имеет право сам выбирать, где ему лечиться, писал NEWS.ru.