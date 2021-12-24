Грузоперевозчики РФ заявили о росте цен на свои услуги на 15–25%

Грузоперевозчики в России начали уведомлять своих клиентов о повышении цен на транспортные услуги на 15–25% в зависимости от направления. Об этом сообщили в национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс». Участники рынка связывают повышение с подорожанием комплектующих, масла, обслуживания машин, а также цены дизеля, на который приходится половина затрат грузоперевозчиков, пишут «Известия».

Мы уже известили всех клиентов о повышении цен на наши транспортные услуги минимум на 20%, — подтвердил генеральный директор компании-грузоперевозчика «Ларм» Максим Росков.

По данным ассоциации, дизтопливо на АЗС подскочило в цене во всех регионах России за год в среднем на девять рублей за литр, то есть на 16–19%. Кроме того, за год сильно подорожали запасные детали и материалы для автомобилей, а также технические жидкости и тарифы на проезд по платным дорогам, что также увеличило расходы перевозчиков. Как заявил глава «Грузавтотранса» Владимир Матягин, если правительство не вмешается в решение вопроса, в следующем году цены продолжат расти, что грозит закрытием автотранспортных компаний.

Представители ассоциации обратились к президенту РФ, в Минэнерго и Федеральную антимонопольную службу с просьбой повлиять на рост цен на топливо и запретить экспорт нефтепродуктов за рубеж, пока не насытится внутренний рынок. Они также предложили разработать программы поддержки автоперевозчиков, выделить субсидии и дотации отрасли, а также отменить акциз на топливо. В Минэнерго сообщили, что уже принимают меры для снижения темпов подорожания нефтепродуктов, а демпферный механизм способствует снижению оптовых цен на топливо.

Ранее корректировку демпферного механизма предложили в Российском топливном союзе (РТС). Президент союза Евгений Аркуша поделился опасениями участников рынка о повышении оптовых цен на топливо в 2022 году сразу после увеличения индикативной цены. Он также выразил желание, чтобы власти приняли новый закон о запрете на экспорт дизеля из-за обеспокоенности в РТС объёмами предложения зимнего топлива на рынке и рисками его нехватки.