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Россиян предупредили о резком скачке цен на бензин

06:29, 13 ноября 2021
Россиян предупредили о резком скачке цен на бензин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Морозостойкий дизель нужно запретить экспортировать из России. Следует принять и ряд других мер, чтобы избежать роста цен бензина в оптовом сегменте в следующем году, считают в Российском топливном союзе (РТС). Как рассказал президент союза Евгений Аркуша в беседе с ТАСС, у участников рынка есть опасение, что в следующем году может повториться ситуация этого года.

В 2022 году на 5,5% увеличивается индикативная цена по бензину в рамках демпфирующего механизма, это значит, что цены в оптовом сегменте вырастут сразу же. Поэтому мы и предлагаем скорректировать демпфер и налоговый манер, — объяснил эксперт.

Он хочет, что правительство приняло новый закон о запрете на экспорт дизеля, потому что на сегодняшний день в Российском топливном союзе обеспокоены объёмами предложения зимнего топлива на рынке и рисками его нехватки.

По словам Аркуши, раньше у дизеля были заменители, то теперь они уходят, поэтому может возникнуть дефицит.

Демпферный механизм, используемый для корректировок цен на топливо внутри России, показывает свою эффективность и не даёт бензину чрезмерно дорожать. Сам механизм постоянно ругают как производители, так и продавцы, но обойтись без него нельзя, заявил ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов. Министр назвал стоимость бензина искусственно заниженной, добавив, что без усилий властей он стоил бы на 15 рублей дороже.

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