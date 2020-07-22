Грузчик назвал основную ошибку при сдаче багажа в аэропорту

https://static.news.ru/photo/3f3eb210-cb62-11ea-b852-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Погрузчик багажа в аэропорту назвал самую распространённую ошибку, которую совершают пассажиры, сдавая свои чемоданы и сумки перед полётом. Бирки с контактными данными, которые многие прикрепляют на ручки чемоданов, чтобы не потерять их, по его словам, очень мешают грузчикам при переносе багажа. Кроме того, они могут сломаться и попасть в двигатель самолёта.

Слишком часто они мешают, слишком велики, падают или ломаются, и в этот момент они становятся мусором, который представляет опасность для авиационных двигателей, — цитирует Daily Express анонимного грузчика, поделившегося своими соображениями на форуме Reddit.

По его словам, использование бирок бессмысленно и доставляет грузчикам только массу неудобств. Чтобы наверняка не потерять свои вещи, он посоветовал написать контактные данные маркером на самом чемодане. Также грузчик посоветовал использовать чемоданы на колёсиках, чтобы снизить вероятность их повреждений при переносе.

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