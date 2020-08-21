Греция в письме ООН назвала действия Турции в Средиземноморье угрозой

https://static.news.ru/photo/ce069452-e4b4-11ea-9387-fa163e074e61_660.jpg Фото: marinetraffic.com

Греция обратилась в ООН в связи с действиями Турции в Средиземном море. Они были названы угрозой для безопасности региона.

Как сообщает ТАСС, в своём двухстраничном послании постоянный представитель Греции при ООН Мария Теофили, в частности, назвала незаконным присутствие в районе морского шельфа страны турецкого исследовательского судна Oruc Reis. Она добавила, что действия Анкары не останутся без ответа, поскольку представляют угрозу для всего региона.

Кроме того, Теофили обратила внимание на заключенное Грецией с Египтом соглашение о демаркации их морских зон в Средиземноморье, которое позволяет в будущем проводить переговоры «с потенциально заинтересованными соседними странами». Данное соглашение было использовано Турцией в качестве предлога, чтобы отказаться от запланированных контактов с Грецией.

Операции по разведке ресурсов в Восточном Средиземноморье обострили отношения Анкары и Афин. Греция обратилась к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «в связи с провокационным и незаконным поведением Турции в Восточном Средиземноморье». По данным греческих СМИ, турецкая государственная нефтяная компания получила лицензию на поиск и добычу углеводородов в районе островов Кастелоризо, Родос и Крит.

Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается сворачивать геологоразведочные работы в восточной части Средиземного моря, несмотря на угрозу санкций, передавал NEWS.ru. С предложением о санкциях в отношении Турции выступили американские политики.