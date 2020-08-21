Греция в письме ООН назвала действия Турции в Средиземноморье угрозой

Греция обратилась в ООН в связи с действиями Турции в Средиземном море. Они были названы угрозой для безопасности региона.
Как
Кроме того, Теофили обратила внимание на заключенное Грецией с Египтом соглашение о демаркации их морских зон в Средиземноморье, которое позволяет в будущем проводить переговоры «с потенциально заинтересованными соседними странами». Данное соглашение было использовано Турцией в качестве предлога, чтобы отказаться от запланированных контактов с Грецией.
Операции по разведке ресурсов в Восточном Средиземноморье обострили отношения Анкары и Афин. Греция обратилась к председателю Евросовета Шарлю Мишелю и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен «в связи с провокационным и незаконным поведением Турции в Восточном Средиземноморье». По данным греческих СМИ, турецкая государственная нефтяная компания получила лицензию на поиск и добычу углеводородов в районе островов Кастелоризо, Родос и Крит.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Анкара не собирается сворачивать геологоразведочные работы в восточной части Средиземного моря, несмотря на угрозу санкций, передавал NEWS.ru. С предложением о санкциях в отношении Турции выступили американские политики.
Добавьте наши новости в избранные источники