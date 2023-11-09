Гребенщиков откажется получать деньги из России SHOT: Гребенщиков прекращает предпринимательскую деятельность в России

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press

Борис Гребенщиков

Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) закроет свое последнее ИП в России, пишет Telegram-канал SHOT. Отмечается, что музыкант полностью прекратит предпринимательскую деятельность в стране.

SHOT пишет, что у Гребенщикова в РФ было несколько компаний, но все их уже давно ликвидировало ФНС. Оставалось одно ИП, через которое музыкант мог получать деньги в стране.

Недавно музыкант подал заявление о его ликвидации. Но процедуру пока запустить не могут, так как Гребенщиков должен пять тысяч рублей.

Блогер Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, ранее заявил, что Гребенщиков собирает для Украины деньги на убийство русских солдат, заявил NEWS.ru По его мнению, в России нужно запретить творчество музыканта и изъять его собственность.

В июне 2022 года Гребенщиков рассказал в интервью израильскому «Девятому каналу», что на благотворительном фестивале в Берлине ему с другими артистами удалось собрать €12 млн «на помощь Украине». После этого лидер «Аквариума» опровергал сообщения СМИ о том, что эту сумму пожертвовал он лично. Гребенщиков заявлял, что у него «никогда не было такой суммы», поэтому он не мог ее пожертвовать сам.