https://static.news.ru/photo/824b383a-240a-11ea-81dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: moiseev.eugene/instagram.com

Глава администрации Железноводска Евгений Моисеев просит опознать мальчика, который в одиночку ходит по улицам и убирает мусор. Мэр пообещал, что школьника ждут подарок от Деда Мороза и его личная благодарность за «добрые дела».

На данный момент юный помощник сотрудников коммунальных служб остаётся неизвестным. Недавно он был замечен в посёлке Иноземцево, где его с полным пакетом мусора в руках запечатлели прохожие, которые и рассказали о нём градоначальнику.

Без взрослых. Без подсказок. Просто на улицу вышел мальчик и проявил гражданскую активность, — написал Моисеев в соцсетях.

Ранее NEWS.ru писал, что певица Наргиз Закирова заявила, что не собирается перевозить своих детей из США, так как не чувствует себя в безопасности в РФ.