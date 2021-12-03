Граждан Белоруссии могут освободить от обязательной дактилоскопии в России

МВД России предложило освободить некоторые категории иностранцев от обязательной дактилоскопии и фотографирования в России. Согласно проекту приказа ведомства, речь идёт о гражданах Белоруссии, детях младше шести лет и дипломатах, приехавших в РФ для долгосрочного пребывания. Документ опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Дактилоскопическая регистрация и фотографирование не проводятся в отношении иностранных граждан, являющихся гражданами Республики Беларусь, не достигших возраста 6 лет, являющихся должностными лицами международных (межгосударственных, межправительственных) организаций, въехавшими в связи с исполнением служебных обязанностей <...>, а также членами их семей, — говорится в документе.

В частности, от дактилоскопии будут освобождаться военные атташе, сотрудники дипмиссий и другие иностранные граждане с дипломатическими паспортами, а также члены их семей. Все остальные иностранцы начнут проходить процедуру обязательной регистрации с 29 декабря.

Как сообщалось ранее, прибывающие в Россию на срок от 90 дней иностранцы и трудовые мигранты с 29 декабря должны будут оформить карту с чипом о пройденной дактилоскопии. При этом МВД предложило брать отпечатки со всех пальцев обеих рук, а также описывать приметы гражданина. Ожидается, что по окончании процедуры гражданин получит соответствующий документ в виде пластиковой карты.