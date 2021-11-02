У въезжающих в Россию трудовых мигрантов захотели брать отпечатки пальцев

Прибывающих в Россию трудовых мигрантов могут обязать делать дактилоскопию. Эта же мера может коснуться желающих приобрести гражданство РФ, а также всех въезжающих на срок более 90 дней. Это следует из проекта, разработанного МВД и опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В документе
Предлагается брать отпечатки со всех пальцев обеих рук, а также описывать приметы гражданина.
Ранее глава СКР Александр Бастрыкин заявил, что нормативная база, регулирующая вопросы миграции, «довольно запутанная». Он предложил все нормативные акты по данной теме объединить в кодекс и прописать в нём обязательное ДНК-регистрацию мигрантов. По его мнению, это предотвратит проникновение на отечественный рынок труда криминальных элементов.