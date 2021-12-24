«График не менялся»: «Яндекс.Еда» ответил протестующим сборщикам в Кузбассе

График работы сборщиков «Яндекс.Еды» в Кемерово не менялся, как и не вводились дополнительные штрафы, а зарплата сотрудников — выше среднего дохода в городском ретейле. Об этом NEWS.ru сообщили в пресс-службе сервиса. Таким образом в компании прокомментировали сообщения о планах работников службы доставки в Кузбассе устроить забастовку из-за ухудшения условий труда с 2022 года.

С момента запуска сервиса в городе доход сборщиков вырос — выплата по ставке в час была увеличена на 30%. В среднем сборщики города в сервисе зарабатывают от 26 тысяч рублей в месяц, что выше среднего дохода в других профессиях в ретейле города, — заявил представитель внешней пресс-службы «Яндекс.Еды».

Также представитель сервиса добавил, что график работы сотрудников сервиса в Кемерово не менялся, «такой информации не было в официальных новостных чатах для сборщиков города», куда компания отправляет все последние новости.

По поводу системы штрафов. Эта информация также не соответствует действительности. В сервисе нет, не было и не планируется штрафов, — добавили в пресс-службе.

Также в компании сообщили, что обычно в новогодний период, когда возрастает спрос на доставку, вводят бонусы и доплаты для курьеров и сборщиков, чтобы мотивировать выходить на слоты.

В этом году, как и в прошлом, мы планируем вводить их по всей России — о таких новостях мы рассказываем курьерам и сборщикам в официальных новостных чатах. Также в некоторых городах мы уже тестируем систему мотивации для сборщиков, когда они могут получить дополнительные доплаты за качество сборки заказов и скорость, — резюмировал представитель сервиса.

Ранее в профсоюзе «Курьер» сообщили, что сборщики сервиса «Яндекс.Еда» из Кемерово пригрозили с 25 декабря объявить забастовку против изменения условий труда. В частности, они выступают против введения с 2022 года нового графика работы, из-за которого, по их оценкам, зарплата упадёт до 16 тысяч рублей. Кроме этого, протестующие недовольны высокими штрафами за опоздания и неудовлетворительной работой служебного онлайн-приложения.