«Говорят X-mas»: патриарх Кирилл обвинил Европу в вымарывании имени Христа Патриарх Кирилл связал миграционный кризис в Европе с утратой духовности

Фото: Federation Council of Russia/via Global Look Press

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

Европа испытывает серьезные миграционные проблемы из-за дезориентации своей христианской духовности, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на рождественских парламентских встречах в Совете Федерации. По его словам, которые приводит ТАСС, европейцы перестали осознавать свои христианские корни и стали их стесняться. По мнению главы РПЦ, об этом свидетельствует вымарывание имени Христа из названия главного христианского праздника — Рождества.

Они стыдливо избегают упоминание о Христе в названии праздников. Уже Christmas (Рождество. — NEWS.ru) нельзя, вместо Christmas — X-mas. То есть само слово Христос уже нельзя в публичном пространстве употреблять. Убирают кресты из тех мест, где они традиционно находились — например, в классах. И пытаются приспособить библейские тексты к оправданию гендерной идеологии, — сказал он.

Патриарх Кирилл также отметил, что западный мир переориентировался на враждебные христианству ценности. По его словам, западные элиты производят деконструкцию христианского наследия. Глава РПЦ напомнил, что убеждения людей, которые стояли у истоков создания Евросоюза, определяли и государственную политику. Тогда в России видели перспективы сотрудничества с объединением в христианизации общественной жизни, указал он.

Глава РПЦ также предложил расширить круг граждан, которые не подлежат мобилизации. Предстоятель, в частности, призвал на федеральном уровне запретить в мирное время призывать на службу отцов, имеющих трех и более детей. По его словам, это позволит улучшить демографическую ситуацию в стране.