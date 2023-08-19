Готовим вкусные и простые закуски из баклажанов: 5 проверенных рецептов Как приготовить закуски из баклажанов быстро и вкусно? Поделимся лучшими рецептами, чтобы вы могли удивлять гостей

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сезон сбора урожая продолжается. На очереди — вкусные рецепты закусок из баклажанов. Поделимся быстрыми и простыми способами приготовления этих овощей. Мы подготовили 5 рецептов на любой вкус и случай.

Традиционные рецепты: закуска из баклажанов с помидорами

Первое, что приходит в голову, когда заходит речь о блюдах из баклажанов, это запекание. Что ж, не будем нарушать традиции и расскажем, как приготовить баклажаны в духовке с помидорами и сыром. Для этого нам понадобятся следующие ингредиенты:

Баклажаны — 2 шт.

Помидоры — 3 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Сыр твердых сортов — 180 г

Свежие укроп, петрушка, кинза — по вкусу

Растительное масло — 50 гр.

Майонез домашний — 1 ст. л.

Душистый перец — по вкусу

Баклажаны нарезаем кружочками толщиной с палец, выдерживаем в соленой воде 30 минут, чтобы избавиться от горечи. Томаты нарезаем кружками — чуть тоньше, чем баклажаны. Старайтесь брать овощи такого размера, чтобы кружки получились примерно одинакового диаметра.

Готовим соус: измельчаем чеснок в прессе, душистый перец пропускаем через мельницу или толчем в ступке. В небольшой соуснице тщательно перемешиваем майонез, чеснок и перец.

Откидываем баклажаны на дуршлаг, даем воде стечь, обсушиваем салфетками. Ставим на огонь сковороду, наливаем масло. Выкладываем баклажаны на раскаленную сковороду и обжариваем до золотистой корочки. Затем укладываем их на противень, застеленный пекарской бумагой. Сверху на каждый кружок баклажана выкладываем немного соуса, равномерно распределяя его, затем кладем помидоры и посыпаем тертым сыром. Сверху можно посыпать измельченным черным перцем.

Противень поставьте в предварительно разогретую духовку и выпекайте 20 минут при температуре 200 градусов. Затем еще 5 минут можно подержать на максимальном огне, чтобы зарумянился сыр. Готовое блюдо можно есть как в горячем, так и в холодном виде. Перед подачей на стол посыпать измельченной свежей зеленью.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Вкусная закуска из баклажанов

Вкусная закуска из баклажанов: рулетики с чесноком

Такая закуска из баклажанов с чесноком готовится быстро, а потому ее можно не только приготовить на скорую руку к ужину, но и подать к праздничному столу. Для ее приготовления необходимы:

Баклажаны — 1 шт.

Растительное масло — 1 ст. л.

Сыр твердых сортов — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Домашний майонез — 2 ст. л.

Баклажаны нарезаем вдоль ломтиками по полсантиметра толщиной, замачиваем в соленой воде на полчаса. Затем сливаем воду, обсушиваем овощи бумажными салфетками и выкладываем на раскаленную сковороду. Обжариваем в масле с обеих сторон до румяной корочки. Выкладываем на бумажные салфетки, чтобы избавиться от лишнего масла.

Мелко натираем сыр, измельчаем чеснок, все это смешиваем с майонезом. Полученную массу тонким слоем выкладываем на ломтики баклажана и сворачиваем их в рулетики. Чтобы закуска сохраняла форму, можно закрепить ее шпажками для канапе. Для идеальной сервировки — посыпать зеленью. Это блюдо можно есть и в холодном, и в горячем виде.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Закуска из баклажанов

Закуска из баклажанов с орехами по-грузински

Закуска из баклажанов с грецкими орехами по-грузински идеально подойдет для праздничного мероприятия. В соответствии с рецептом нам потребуется:

Баклажаны — 2 шт.

Грецкие орехи очищенные — 150 г

Свежая петрушка — 1 пучок

Чеснок — 3 зубчика

Белый винный уксус — 1 ст. л.

Сметана — 3 ст. л.

Черный перец молотый — по вкусу

Зерна граната для сервировки — 1 горсть

Баклажаны нарезаем продольными ломтиками толщиной полсантиметра и на полчаса замачиваем в соленой воде. Грецкие орехи необходимо обжарить на сухой раскаленной сковороде 3 минуты, постоянно помешивая. Баклажаны откинуть на дуршлаг, дать воде стечь, обсушить салфетками, обжарить на раскаленной сковороде в масле с обеих сторон, пока не зарумянятся. Выложить ломтики на бумажные салфетки, чтобы избавиться от лишнего жира.

Грецкие орехи измельчаем блендером или ножом, добавляем к ним мелко нарезанную зелень, черный перец и пропущенный через пресс чеснок. Вливаем винный уксус, кладем сметану, перемешиваем. Начинка тонким слоем выкладывается на узкую часть ломтиков баклажанов, которые затем сворачиваются в рулетики и закрепляются шпажками для канапе. Готовое блюдо можно украсить зернами граната и зеленью. Подавать рулетики можно горячими или холодными, в качестве самостоятельного блюда или закуски к мясу и птице.

Фото: Shutterstock.com Закуска из баклажанов с чесноком

Готовим пикантную закуску из баклажанов на зиму

На зиму из баклажанов удобно готовить хе по-корейски — пикантную и вкусную закуску. Для ее приготовления нам потребуется:

Баклажаны — 500 г

Сладкий перец — 150 г

Морковь — 120 г

Чеснок — 4 зубчика

Свежая зелень — 2 пучка

Уксус 6% — 2 ст. л.

Растительное масло — 40 мл

Соль — по вкусу

Сахар — ½ ч. л.

Зерна кориандра молотые — 1 ч. л.

Жгучий перец — по вкусу

Баклажаны нарезаются брусочками в 1 см любой длины, замачиваются в соленой воде на полчаса. После этого необходимо слить воду, обсушить бумажными салфетками и обжарить в раскаленном масле до золотистой корочки.

Сладкий перец нарежьте соломкой, морковь натрите на терке для корейских закусок, чеснок пропустите через пресс. Все эти ингредиенты смешайте в миске с мелко нарезанной зеленью, добавьте баклажаны, кориандр, сахар и уксус. Затем салат разложите в чистые банки и простерилизуйте в горячей духовке. Это блюдо можно закрыть полиэтиленовыми крышками и хранить в холодильнике.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Закуска из баклажанов на зиму

Готовим закуску из баклажанов на стол, за которым уже сидят гости

Каждая хозяйка хоть раз в жизни сталкивалась с ситуацией, когда внезапно пришли гости, а на стол поставить нечего. Этот рецепт быстрой закуски из баклажанов позволит решить проблему буквально за несколько минут. Для этого блюда нам понадобятся:

Баклажаны — 0,5 кг

Острый перец — ½ стручка

Измельченный свежий укроп — 1 ст. л.

Измельченный зеленый лук — 10 г

Растительное масло — 50 мл

Уксус 9% — 50 мл

Соль — 1 ст. л.

Сахар — ½ ст. л.

Лавровый лист — 1 шт.

Чеснок — 1 зубчик

Вода — 750 мл.

В кастрюлю добавляем воду, уксус, соль, сахар и ставим на огонь. Баклажаны нарезаем кубиками размером 1,5 см. Когда маринад закипел, добавляем в кастрюлю баклажаны, лавровый лист. Кипятим 5 минут на большом огне, затем откидываем овощи на дуршлаг.

В миске смешиваем баклажаны, измельченный чеснок и острый перец, зелень, добавляем масло. Блюдо необходимо перемешать и на 20 минут убрать в холодильник. Приготовленные таким образом баклажаны по вкусу напоминают грибы.

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