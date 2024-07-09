Готовим куриные биточки на пару: рецепт ПП-котлет на 122 ккал

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Куриные биточки с приправами

Куриные биточки на пару — это низкокалорийные котлетки из куриного фарша. Делимся простым пошаговым рецептом диетического блюда.

Ингредиенты

Филе курицы — 350 г

Творог (любой жирности) — 150 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Соль, перец и другие приправы — по вкусу

Способ приготовления

Измельчите курицу в мясорубке до состояния фарша.

Переложите курицу в глубокую емкость и соедините с творогом.

Разбейте яйцо, отделите желток от белка и влейте в фарш. Приправьте и перемешайте до однородности.

Слепите из получившейся массы небольшие котлеты.

Готовьте в пароварке 25 минут.

Куриные биточки на пару можно подавать к столу!

Калорийность — 122 ккал на 100 г.

Время приготовления — 45 минут.

Ранее мы поделились простым рецептом диетической курицы в духовке.

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