Куриные биточки на пару — это низкокалорийные котлетки из куриного фарша. Делимся простым пошаговым рецептом диетического блюда.
Ингредиенты
- Филе курицы — 350 г
- Творог (любой жирности) — 150 г
- Яйцо куриное — 1 шт.
- Соль, перец и другие приправы — по вкусу
Способ приготовления
Измельчите курицу в мясорубке до состояния фарша.
Переложите курицу в глубокую емкость и соедините с творогом.
Разбейте яйцо, отделите желток от белка и влейте в фарш. Приправьте и перемешайте до однородности.
Слепите из получившейся массы небольшие котлеты.
Готовьте в пароварке 25 минут.
Куриные биточки на пару можно подавать к столу!
- Калорийность — 122 ккал на 100 г.
- Время приготовления — 45 минут.
Ранее мы поделились простым рецептом диетической курицы в духовке.
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