«Госуслуги» начали определять место жительства пользователей без их ведома

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Портал «Госуслуги» начал автоматически указывать адреса официальной регистрации и фактического проживания граждан в их личных кабинетах, сообщает 66.RU. При этом неизвестно, как проверяются данные сведения и из каких источников они берутся.

Как рассказал Михаил, недавно он получил уведомление от «Госуслуг» о том, что сайт не смог найти его водительские права. Сам россиянин признался, что никогда не получал их. Когда он решил углубиться в данный вопрос, выяснилось, что на «Госуслугах» его привязали к поликлинике. Кроме того, сервис самостоятельно определил его место жительства.

А в графе «фактический адрес» появились данные о том, где я живу. В точности до квартиры. Его я нигде особо не указывал. Разве что в больнице, где ставил прививку от коронавируса. При этом в графе «регистрация» указали мою старую прописку, — добавил Михаил.

При этом некоторые пользователи обратили внимание, что система может давать сбой. Так, по словам Евгения, в адресе его регистрации и фактического проживания появились Крым и Ялта, где он никогда не был. Более того, мужчина не смог найти на картах дом, в который его «прописали» на «Госуслугах».

Ранее на «Госуслугах» появилась возможность оплачивать НДФЛ, земельный, транспортный, а также другие виды налогов. В настоящий момент такая услуга доступна только физическим лицам. Чтобы подключить сервис, необходимо отправить согласие на получение налоговых уведомлений в ФНС.