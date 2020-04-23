Государство поможет многодетным семьям расплатиться за ипотеку

Многодетным семьям в России выделят до 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов.
Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин,
На компенсацию выплат по ипотеке для таких семей Минфин выделит около 9,5 млрд рублей. По расчётам ведомства, средства получат не менее 21 тысячи семей. Мишустин подчеркнул, что с учётом расширенного материнского капитала общий объём жилищной поддержки многодетных семей может превысить 1 млн рублей.
Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поддержал инициативу запуска льготной ипотечной программы. По словам главы государства, такая программа позволит поддержать «и наших граждан, и строительную отрасль».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен