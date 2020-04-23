Государство поможет многодетным семьям расплатиться за ипотеку

https://static.news.ru/photo/94b49492-854b-11ea-965e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многодетным семьям в России выделят до 450 тысяч рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов.

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передаёт ТАСС. Он уточнил, что мера коснётся семей, в которых более двух детей, а третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года.

На компенсацию выплат по ипотеке для таких семей Минфин выделит около 9,5 млрд рублей. По расчётам ведомства, средства получат не менее 21 тысячи семей. Мишустин подчеркнул, что с учётом расширенного материнского капитала общий объём жилищной поддержки многодетных семей может превысить 1 млн рублей.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поддержал инициативу запуска льготной ипотечной программы. По словам главы государства, такая программа позволит поддержать «и наших граждан, и строительную отрасль».