Госдуме предложили отпустить 30 тыс. человек из СИЗО в связи с пандемией

https://static.news.ru/photo/dd1d669a-8ace-11ea-bc59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Госдуму РФ поступил проект постановления об амнистии. Документ предусматривает, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции из СИЗО могут быть отпущены почти 30 тысяч человек.

Об этом журналистам рассказал один из авторов проекта постановления, директор Института по правам человека, эксперт Совета по правам человека при президенте России Валентин Гефтер.

Он сказал, что из-за тяжёлой эпидемиологической ситуации 30 тысяч человек могут изменить меру пресечения.

Это может быть домашний арест, могут быть другие меры пресечения, не связанные с заключением под стражу, — цитирует Гефтера РБК.

Представители ФСИН в данный момент не ответили на запрос СМИ относительно проекта об амнистии.

Как ранее писал NEWS.ru, на территории России коронавирусной инфекцией нового типа заразились 40 заключённых и более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом журналистам 28 апреля сообщили представители пресс-службы ФСИН.