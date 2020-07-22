Госдума утвердила план правительственных часов на осень

https://static.news.ru/photo/236fbe46-cb65-11ea-91d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Проект постановления о графике правительственных часов на осеннюю сессию принят Государственной думой.

Как сообщает РИА Новости, парламентарии рассчитывают заслушать доклады семи представителей Кабмина РФ.

Отмечается, что 16 сентября в Госдуме выступит министр науки и высшего образования Валерий Фальков с докладом о том, как система высшего образования готова организовать процесс обучения в новых условиях. На 30 сентября запланирован правчас главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева, который расскажет о ходе исполнения госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2020 году. Кроме того, он доложит о ходе проведения осенних полевых работ.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков 14 октября выступит с докладом о реализации послания президента РФ Федеральному Собранию и мерам социальной поддержки граждан в условиях распространения коронавируса. 28 октября ожидается выступление министра природных ресурсов и экологии Дмитрия Кобылкина. Он расскажет о реализации реформы в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

В ноябре запланированы два правчаса. 11 ноября глава Минстроя Владимир Якушев расскажет о реализации национального проекта «Жильё и городская среда» в условиях пандемии COVID-19. 25 ноября перед депутатами выступит министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов. Он доложит о социально-экономическом развитии Дальнего Востока и Арктической зоны РФ и реализации национальных проектов России на территориях ДФО и Арктики.

О реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» расскажет 9 декабря вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

NEWS.ru писал, что в Госдуме выступили с инициативой отменить единый государственный экзамен. Авторами законопроекта стали депутаты «Справедливой России» во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым.