Госдума приняла законопроект, разрешающий охотиться с 16 лет

https://static.news.ru/photo/bebfdebe-0254-11eb-945d-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Нижняя палата парламента на пленарном заседании одобрила в первом чтении проект закона, который даёт право передавать охотничье оружие и патроны для охоты россиянам в возрасте от 16 лет при наличии соответствующего разрешения.

Проект внесла в Госдуму группа депутатов и сенаторов год назад, но потом его переписали в новой редакции в феврале 2020 года. Документ определяет правовые основания для передачи охотничьего оружия и патронов к нему во временное пользование россиянам и иностранцам.

Гражданам РФ, у которых нет собственного оружия и которые не собираются его покупать, предлагается получать новый вид документа — разрешение на ношение и использование оружия сроком на пять лет.

Кроме того, законопроект предлагает разрешить на время передавать оружие и патроны для охоты подросткам, достигшим 16 лет. Для этого необходимо иметь соответствующее разрешение и согласие законного представителя. При этом отмечается, что возраст получения охотничьего билета также может быть снижен до 16 лет по решению законодательного (представительного) органа государственной власти российского региона.

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