https://static.news.ru/photo/bcd98200-217f-11ea-84b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на совершенствование регулирования в сфере электронной подписи (ЭП).

Документ наделяет правом выдавать такие подписи частные удостоверяющие центры. Они будут выступать доверенными лицами ФНС, которая является основным владельцем прав на выдачу ЭП, и смогут работать с физлицами.

Для получения аккредитации в Минкомсвязи удостоверяющий центр должен обладать собственными аппаратными средствами электронной подписи, лицензией на разработку, производство и распространение криптографических средств, а также на оказание услуг в области шифрования. Срок действия аккредитации составит три года вместо пяти.

Нормативный акт также предусматривает, что квалифицированная электронная подпись будет выдаваться юрлицам ФНС, финансовым организациям — ЦБ, госслужащим и нотариусам — Федеральным казначейством.

Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года. В части квалифицированных ЭП для физлиц — с 1 января 2021 года, сообщает «Коммерсант».

Ранее NEWS.ru пиал, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по совершенствованию технологии ЭП. Он продлится до 31 декабря 2020 года.