Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на совершенствование регулирования в сфере электронной подписи (ЭП).
Документ наделяет правом выдавать такие подписи частные удостоверяющие центры. Они будут выступать доверенными лицами ФНС, которая является основным владельцем прав на выдачу ЭП, и смогут работать с физлицами.
Для получения аккредитации в Минкомсвязи удостоверяющий центр должен обладать собственными аппаратными средствами электронной подписи, лицензией на разработку, производство и распространение криптографических средств, а также на оказание услуг в области шифрования. Срок действия аккредитации составит три года вместо пяти.
Нормативный акт также предусматривает, что квалифицированная электронная подпись будет выдаваться юрлицам ФНС, финансовым организациям — ЦБ, госслужащим и нотариусам — Федеральным казначейством.
Закон вступит в силу с 1 июля 2020 года. В части квалифицированных ЭП для физлиц — с 1 января 2021 года,
Ранее NEWS.ru пиал, что премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении эксперимента по совершенствованию технологии ЭП. Он продлится до 31 декабря 2020 года.
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