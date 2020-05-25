Госдума предлагает с мая отменить мораторий на штраф за неуплату услуг ЖКХ

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Нижняя палата российского парламента предлагает отменить право на отсрочку на начисление штрафов за несвоевременную оплату услуг ЖКХ, которое было введено для поддержки населения во время пандемии коронавируса. Об этом сообщил депутат ГД Валерий Селезнёв.

Во время заседания комиссии по электроэнергетике РСПП он отметил, что необходимо определиться со сроком снятия моратория.

Если отмена не вошла в итоговый перечень по итогам совещания по вопросам развития энергетики, то необходимо ограничиться хотя бы сроком. Мы предлагаем 1 мая считать окончанием срока действия моратория по пене, — цитирует Селезнёва ТАСС.

На прошлой неделе Минфин не поддержал идею предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на фоне пандемии. Ведомство сообщает, что денег на эти цели в бюджете нет. По предварительным данным, на выплату субсидий может понадобиться 30 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, более 300 столичных специалистов сферы коммунальных услуг продолжают ежедневно выполнять свои обязанности, сообщил мэр города Сергей Собянин.