Собянин рассказал о работе сотрудников ЖКХ в период пандемии коронавируса

https://static.news.ru/photo/a5026bdc-9dae-11ea-90ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Более 300 столичных специалистов сферы коммунальных услуг продолжают ежедневно выполнять свои обязанности, сообщил мэр города Сергей Собянин.

По его словам, несмотря на пандемию коронавируса, они продолжают поддерживать порядок на улицах, подавать электричество, газ и воду.

Многие плановые работы — ремонт, благоустройство городских пространств — сейчас приостановлены, но дел у коммунальщиков больше обычного. В период пандемии они дополнительно проводят дезинфекцию, обрабатывают улицы и тротуары, — отметил он.

При этом, подчеркнул Собянин, на всех коммунальных объектах строго соблюдаются санитарные нормы. Всех сотрудников регулярно тестируют на наличие COVID-19, а также требуют работать в масках и перчатках.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр столицы заявил о необходимости сохранить цифровые пропуска, перчаточно-масочный режим и требования по самоизоляции жителей столицы, несмотря на улучшение эпидемической обстановки.