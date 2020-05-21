Минфин не поддержал предоставление субсидий на ЖКУ из-за отсутствия денег

https://static.news.ru/photo/632deace-9b01-11ea-8b4b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минфин не поддержал идею предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на фоне пандемии. Ведомство сообщает, что денег на эти цели в бюджете нет.

По предварительным данным, на выплату субсидий может понадобиться 30 млрд рублей. В прошлом году такую поддержку получали около трёх миллионов семей, пишут «Известия».

Предложение по предоставлению субсидий Минстрой внёс в правительство РФ на прошлой неделе. Документом предлагается сделать так, чтобы расходы на оплату услуг ЖКХ не превышали 15% дохода семьи. Минфин поясняет, что пока ещё не определился с этим вопросом. Поэтому глава комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская намерена обратиться за поддержкой к премьеру Михаилу Мишустину.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России предложили временно освободить граждан от налогов и ввести компенсации за оплату услуг ЖКХ. Такую инициативу содержит проект обращения Заксобрания Оренбургской области к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину, который на рассмотрение регионального парламента внесла фракция КПРФ.