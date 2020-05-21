Минфин не поддержал предоставление субсидий на ЖКУ из-за отсутствия денег

Минфин не поддержал идею предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг на фоне пандемии. Ведомство сообщает, что денег на эти цели в бюджете нет.
По предварительным данным, на выплату субсидий может понадобиться 30 млрд рублей. В прошлом году такую поддержку получали около трёх миллионов семей,
Предложение по предоставлению субсидий Минстрой внёс в правительство РФ на прошлой неделе. Документом предлагается сделать так, чтобы расходы на оплату услуг ЖКХ не превышали 15% дохода семьи. Минфин поясняет, что пока ещё не определился с этим вопросом. Поэтому глава комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская намерена обратиться за поддержкой к премьеру Михаилу Мишустину.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в России предложили временно освободить граждан от налогов и ввести компенсации за оплату услуг ЖКХ. Такую инициативу содержит проект обращения Заксобрания Оренбургской области к президенту Владимиру Путину и премьер-министру Михаилу Мишустину, который на рассмотрение регионального парламента внесла фракция КПРФ.
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