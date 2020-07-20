Госдума может стать посредником между Роспотребнадзором и рестораторами

https://static.news.ru/photo/60ab4b56-c9dd-11ea-8de8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутаты Государственной думы РФ готовы оказать содействие в диалоге Роспотребнадзора и Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО) России по вопросу новых требований для сферы общепита.

Об этом ТАСС рассказал первый заместитель руководителя думской фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. Он заявил, что его коллеги в режиме видеоконференции общались как с главой Роспотребнадзора Анной Поповой, так и с главой ФРиО России Игорем Бухаровым. По его словам, стороны уверяют, что «между ними неплохой контакт». В случае если все заинтересованные лица не будут возражать, депутаты готовы «посодействовать», добавил Шхагошев.

Ранее в Роспотребнадзоре представили новые правила работы заведений общепита. Как передавал NEWS.ru, документ по замыслу авторов должен заменить подзаконные акты, которые будут отменены в рамках «регуляторной гильотины». В пояснительной записке говорится, что документ дополнили требованиями, соответствующими современному технологическому развитию сферы. Например, авторы учли практику оформления заказа в Интернете. Кроме того, правила запрещают заведению оказывать дополнительные услуги за плату без согласия клиента. Также нельзя будет вносить в счёт расходы, которые не относятся к указанной в меню стоимости продукта — речь идёт о комиссиях, чаевых и доплатах.

Президент ФРиО Бухаров считает, что документ дублирует уже имеющиеся в других правовых актах требования. При этом дополнительные правила создают основания для внеплановых проверок надзорными органами. Он отметил, что новые правила не обсуждались с профессиональным сообществом.