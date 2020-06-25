Госдума хочет защитить антипрививочников с помощью штрафов

https://static.news.ru/photo/aa528ab6-b746-11ea-a41c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bulkin Sergey/NEWS.RU

Депутаты Госдумы от «Единой России» Николай Земцов, Владимир Крупенников и Анатолий Выборный направили предложение в Минюст РФ о внесение в КоАП статьи, которая защитит интересы антипрививочников.

По закону, профилактические прививки, мероприятия по раннему выявлению туберкулеза, осмотры детей, иные медицинские вмешательства (если речь не об экстренном спасении жизни) могут делаться только с добровольного согласия родителей. Родители имеют полное право от них отказаться. Новая норма надежно защитит права родителей и позволит привлечь чиновников к ответственности, — привели слова Николая Земцова «Известия».

Он добавил, что право родителей на отказ от прививок закреплено в ч. 2 и 3 ст. 20 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», а также в ст. 5 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», ст. 7 ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза».

Депутаты предлагают наказывать организации и чиновников, которые принуждают к медицинским обследованиям детей, штрафом от 10 до 100 тысяч рублей. Депутаты отметили, что также хотят оградить детей и их родителей от запретов посещать образовательное заведение без медицинских обследований.

Кроме того, статья поможет регулировать право выбора формы получения ребенком образования, праве на ознакомление с учредительными документами образовательных организаций, а также документами, регулирующими учебный процесс, на получение информации о любых медицинских обследованиях детей и на отказ от их проведения.

Депутаты считают, что данная статья поможет защитить законные права родителей.

По данным газеты «Известия», в Минюсте РФ уже рассматривают данное предложение и прорабатывают его.

Все поступающие в Минюст в установленном порядке замечания и предложения рассматриваются и прорабатываются на предмет целесообразности их учёта при доработке проекта нового КоАП, — привели сообщение ведомства «Известия».

Отмечается, что новый КоАП должен вступить в силу в 2021 году.

Ранее NEWS.ru писал, что член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич выступил против введения штрафов за отказ от вакцинирования. Он сообщил, что вакцинация — это право, а не обязанность.