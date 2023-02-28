«Гопники и скинхеды»: Меркачева об «экстремистской» направленности «Редан» Член СПЧ Меркачева заявила, что не считает нужным бороться с «ЧВК Редан»

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Запрет делает субкультуру еще более интересной для подростков, которые всегда сбиваются в некие общности по интересам, сказала в разговоре с NEWS.ru член СПЧ Ева Меркачева. Она отметила, что раньше среди молодежных «группировок» выделялись гопники и скинхеды. Сейчас появляются новые течения. Меркачева считает, что «Редан» может превратиться в экстремистскую группа, но только при участии профессиональных провокаторов.

Необходимо понимать, что в этой субкультуре происходит. В случае с «Редан», мы хоть понимаем, как движение появилось. Стоит ли с этим бороться? Я считаю, что нет. Раньше ведь, например, были гопники и скинхеды. Сейчас появляются новые движения. Но инциденты с драками в ТЦ нужно обязательно провести тщательно разбирательство. Но не для того, чтобы наказать организацию, а для выявления конкретного организатора. Потому что версия с провокатором кажется мне самой правдоподобной, — заметила Меркачева.

По ее словам, большинство подростков-«редановцев» просто смотрят анимэ, носят одежду с изображением пауков и не думают ни о каком экстремизме.

Однако при участии профессиональных провокаторов превратить Редан в экстремистскую организацию вполне возможно, — заключила член СПЧ.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов говорил, что за организацией драк с участием членов «ЧВК Редан» стоят западные спецслужбы. По его словам, на российских подростках отрабатываются технологии, которые в будущем позволят вывести россиян на протесты «с непонятными целями». Парламентарий уверен, что молодежь не могла сама придумать и создать подобное движение. Он подчеркнул, что организаторы акций «ЧВК Редан» пытаются направить российских подростков в «деструктивное русло».

В минувшие выходные сразу в нескольких российских городах прошли массовые задержания подростков, участвовавших в драках в торговых центрах. Полиция возбудила несколько уголовных дел о хулиганстве, общественники тут же заговорили о появлении новой «депрессивно-агрессивной» субкультуры «ЧВК Редан» и предложили ее запретить. NREWS.ru писал, что это за движение о опасно ли оно.