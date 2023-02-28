Милонов: за драками «ЧВК Редан» стоят западные спецслужбы

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ЧВК «Редан» носят одежду с пауками

За организацией драк с участием членов «ЧВК Редан» стоят западные спецслужбы, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, на российских подростках отрабатываются технологии, которые в будущем позволят вывести народ на улицы «с непонятными целями» и спровоцировать протесты. Парламентарий уверен, что молодежь не могла сама придумать и создать подобное движение. В беседе с «ПолитЭкспертом» он подчеркнул, что организаторы акций «ЧВК Редан» пытаются направить российских подростков в «деструктивное русло».

Это отработка определенных технологий, когда сейчас по глупому поводу, а завтра уже по другому молодежь смогут вот так спонтанно вынести на улицы с достаточно непонятными целями. Это недальновидно считать, что молодежь просто так сама это придумала. Безусловно, есть организаторы, есть взрослые люди, которые стоят за этой акцией. Те пытаются направить нашу молодежь в некое деструктивное русло, не идиоты, — уверен Милонов.

Депутат считает, что ЧВК «Редан» является новым видом террористической угрозы для России. Он убежден, что подобные акции станут для страны новым вызовом. Парламентарий добавил, что на Западе поддерживают подобные движения, поскольку они способны «взорвать изнутри любую страну».

Ранее сообщалось, что в Москве полицейские получили распоряжение отлавливать подростков с приметами так называемой ЧВК Редан. Подобные меры были введены после массовых драк в торговых центрах столицы с участием представителей субкультуры «редан» и спортсменов.