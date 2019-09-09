https://static.news.ru/photo/87155670-d2de-11e9-b686-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Google отреагировала на заявления Роскомнадзора, что она размещала политическую рекламу во время выборов в России 8 сентября.

По словам представителей корпорации, компания поддерживает ответственные политические рекламные объявления, которые отвечают требованиям местного законодательства.

При этом они не стали уточнять, публиковала ли Google на своих сайтах политическую рекламу в воскресенье, передаёт агентство Reuters .

Как писал News.ru, Роскомнадзор обнаружил распространение политической рекламы в поисковой системе Google, в социальной сети Facebook и на видеохостинге YouTube в единый день голосования в РФ. Ранее ведомство предупреждало компании о недопустимости распространения политической рекламы 7 и 8 сентября 2019 года в связи с проведением выборов.

Данные о вмешательстве в российские выборы иностранных компаний намерена тщательно изучить комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела страны.